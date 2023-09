Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: période de conciliation prorogée jusqu'au 25 octobre information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Dans le prolongement de son annonce du 18 septembre, le distributeur alimentaire Casino indique que le Tribunal de commerce de Paris a décidé de proroger jusqu'au 25 octobre la période de conciliation au sujet des obligations émises par Quatrim.



Pour rappel, le groupe a fait part lundi d'un accord de principe avec le consortium (composé d'EP Global Commerce as, Fimalac et Attestor) et le groupe ad hoc des porteurs des obligations émises par Quatrim, concernant le traitement de ces obligations.



Par ailleurs, Casino a mis à jour son plan d'affaires 2024-28 pour la France, plan qui prévoit notamment un free cash-flow de +175 millions d'euros pour 2028, contre -1,5 milliard en 2023, tandis que son chiffre d'affaires passerait de 14,9 à 17,3 milliards.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris 0.00%