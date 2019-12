Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 18/12/2019 à 14:20









(CercleFinance.com) - L'action Casino recule de 2,4% sur fond d'une dégradation d'opinion chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance', avec un objectif de cours abaissé de 34 à 28 euros, sur le titre du groupe de distribution alimentaire. Le broker explique que l'achèvement de l'exercice de refinancement de Casino lui permet de se reconcentrer sur le profil fondamental du groupe aminci. 'Nous peinons à voir l'activité française réaliser durablement un FC de plus de 240 millions d'euros par an', estime-t-il.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -2.17%