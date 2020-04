Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : pas de dividende distribué pendant l'année 2020 Cercle Finance • 27/04/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Le groupe Casino annonce ce jour que son Conseil d'administration, réuni ce jour, a fixé au 17 juin l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, initialement prévue le 19 mai. Le Conseil d'administration a également confirmé qu'il n'y aura aucune distribution de dividende pendant l'année 2020. Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire, les membres du Comité Exécutif ont décidé de revoir à la baisse leur rémunération. 'Ainsi, Jean-Charles Naouri, Président-Directeur général, a décidé de diminuer de 25% sa rémunération pour les mois d'avril et de mai 2020 ; l'ensemble des membres du Comité Exécutif du Groupe s'associent à sa démarche. Par ailleurs, les rémunérations fixes du Président-Directeur général et de tous les cadres dirigeants ne sont pas augmentées en 2020', indique le groupe. Les administrateurs et les censeurs ont souhaité également renoncer à leur rémunération, dans les mêmes conditions. 'Les sommes correspondantes seront reversées au Fonds commun de solidarité constitué par la Fondation de France, l'APHP et l'Institut Pasteur, au profit des personnels soignants face au Covid-19', indique le groupe.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -2.24%