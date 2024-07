Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: partenariat renouvelé avec TotalEnergies information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce renouveler son partenariat avec Casino pour l'approvisionnement de plus de 1 000 stations-services en France.



Ce nouvel accord, qui renforce une collaboration de plus de 20 ans entre les deux entreprises, entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2024 et pour une durée de 5 ans.



' Ce partenariat s'inscrit dans la volonté d'offrir à nos clients en station, au-delà du plein de carburant ou de la recharge électrique de leur véhicule, un accueil de qualité dont notamment une large gamme de produits alimentaires en boutique', a commenté Jérôme Dechamps, directeur réseau et solution de mobilité de TotalEnergies.





