Casino : partenariat entre Cdiscount et Arval France

(CercleFinance.com) - Casino annonce un partenariat entre Cdiscount et Arval France dans le but de proposer des véhicules d'occasion à la vente aux particuliers. Cette alliance, qui débute dès aujourd'hui, va permettre à Arval de développer un nouveau canal de vente et à Cdiscount d'élargir son offre sur le secteur de l'automobile. 'Cdiscount fait aujourd'hui le choix de s'associer à un expert international de la vente de véhicules d'occasion pour renforcer sa position sur le marché automobile et poursuivre le développement de son offre', indique le communiqué de Casino. Dès le lancement de ce partenariat, les 10 millions de clients du premier e-commerçant français auront ainsi accès à une offre de plus de 500 véhicules d'occasion.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +7.18%