Cercle Finance • 31/03/2021 à 07:08

Casino : opération de refinancement réussie









(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir mené avec succès son opération de refinancement lancée le 22 mars, pour un montant total de 1,525 milliard d'euros, dépassant donc le 1,225 milliard initialement visé en raison d'un fort intérêt des investisseurs. Ce montant comprend un nouveau prêt à terme d'un milliard, de maturité août 2025 et de taux d'intérêt Euribor +4,0%, avec les mêmes sûretés que le prêt existant, et une nouvelle obligation non sécurisée de 525 millions, de maturité avril 2027 et de coupon 5,25%. Les fonds levés permettront de rembourser le prêt à terme existant de 1,225 milliard de maturité janvier 2024, et de taux d'intérêt Euribor +5,5%. L'excédent de 300 millions servira au refinancement futur de dettes du groupe de distribution.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +0.99%