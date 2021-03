Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : opération de refinancement de la dette Cercle Finance • 22/03/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - Casino annonce le lancement d'une opération de refinancement lui permettant d'allonger la maturité de sa dette et d'en abaisser le coût, opération dont la finalisation est attendue dans les prochaines semaines. Elle comprend la mise en place d'un nouveau prêt à terme de maturité août 2025 d'une taille cible de 800 millions d'euros et le lancement potentiel d'un nouvel instrument de dette non-sécurisée de maturité avril 2027 d'une taille cible de 425 millions. Les fonds levés serviront à rembourser intégralement le prêt à terme de maturité 2024 de 1,225 milliard d'euros. Ils permettront ainsi de réduire de près de moitié les échéances du groupe en 2024 et d'étendre la maturité de sa dette tout en réduisant son coût.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +0.51%