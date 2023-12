Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: offres indicatives reçues pour des magasins information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Suite aux rumeurs dont la presse se fait l'écho, Casino confirme avoir reçu à date des offres préliminaires indicatives de la part de plusieurs acquéreurs, portant sur des périmètres différents d'hypermarchés et supermarchés.



'Dans le contexte du processus compétitif en cours et afin de protéger ses intérêts légitimes', le groupe de distribution alimentaire ne donnera pas de détails sur le contenu des offres qui sont en cours d'examen.



Pour rappel, toute opération de cession devrait être préalablement approuvée par le consortium (EP Equity Investment III sàrl, Fimalac et Trinity Investments Designated Activity Company) conformément à l'accord de lock-up en date du 5 octobre.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris 0.00%