Casino : offre de rachat obligataire réussie

(CercleFinance.com) - Casino annonce que son offre de rachat obligataire lancée le mardi 5 novembre, dans le cadre de son plan de refinancement, a vu apporté un montant nominal total d'environ 784 millions d'euros en obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022. Les montants nominaux des obligations concernées seront réduits respectivement à environ 257, 597 et 452 millions d'euros lors du règlement-livraison de cette offre de rachat attendu le 20 novembre. En prenant en compte les prix de rachat et les intérêts courus, le montant total décaissé par Casino sera de 806 millions d'euros. Cette offre de rachat est financée par les produits du prêt à terme et de l'obligation high yield sécurisée annoncés le 7 novembre.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -1.86%