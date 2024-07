Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: objet d'enquête préliminaire du PNF information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - Le groupe de distribution Casino confirme que la société Casino Guichard Perrachon a fait l'objet d'une enquête préliminaire menée par le Parquet National Financier (PNF), au terme de laquelle une phase d'échange avec le PNF a été initiée.



L'enquête a porté sur des faits susceptibles d'être qualifiés de manipulations de cours et de corruption privée remontant aux années 2018 et 2019. A ce stade, Casino n'est pas renvoyée devant une juridiction pénale. Il communiquera sur les suites de la procédure.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PER 3,98 EUR Euronext Paris +6,14%