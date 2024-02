Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: objectifs 2028 abandonnés, pas de prévisions 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 10:26









(CercleFinance.com) - Casino s'inscrit en forte baisse mercredi à la Bourse de Paris après avoir renoncé à ses objectifs de résultats à horizon 2028 et s'être abstenu d'établir de nouvelles perspectives pour 2024 en raison du changement de contrôle au niveau de son actionnariat.



Compte tenu du projet de cession de ses hypermarchés et supermarchés - qui vont être traités en activités abandonnées en attendant leur reprise par Les Mousquetaires et Auchan - le distributeur estime que ses prévisions pour la période 2023-2028, publiées en novembre dernier, sont désormais 'caduques'.



Le plan d'affaires prévoyait notamment l'atteinte d'un Ebitda après loyers de 912 millions d'euros en France en 2028.



Concernant l'exercice 2023, l'Ebitda après loyers du groupe a diminué de 38% à 341 millions d'euros, sur la base d'un chiffre d'affaires de neuf milliards, en baisse de 3,7%.



In fine, Casino accuse sur l'année écoulée une perte nette, part du groupe, de 5,7 milliards d'euros sous l'effet de pertes de valeur d'actifs, d'impôts différés et des charges financières.



Mais ce sont surtout les charges de 3,1 milliards d'euros en lien avec les dépréciations du goodwill de GPA et Grupo Exito et pertes opérationnelles essuyées par ses hyper/supermarchés qui ont le plus pesé sur les comptes.



Pour mémoire, la restructuration financière de l'entreprise prévoit une injection de fonds propres à hauteur de 1,2 milliard d'euros devant permettre de renforcer la liquidité du groupe.



Le projet doit également s'appuyer sur la conversion en capital de la majeure partie de la dette.



Après avoir été réservé à la baisse en début de matinée et avoir perdu près près de 20% peu avant 10h00, le titre limitait ses pertes pour ne plus céder qu'autour de 6% à 10h20.





Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -15.22%