Casino : nouvelle ligne de crédit de 2MdE

(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir signé une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2MdE et de maturité octobre 2023, dans le cadre du plan de refinancement présenté le 22 octobre. 21 banques françaises et internationales participent à cette ligne. Elle sera utilisable par Casino, Casino Finance et Monoprix. ' La mise en place de cette ligne permet au Groupe d'améliorer sa liquidité avec une maturité moyenne des lignes de crédit en France qui augmente de 1,6 à 3,6 années ' indique la direction.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris 0.00%