Casino: nouvelle directrice marchandise groupe

(CercleFinance.com) - Casino fait part de la nomination de Pauline Glaziou comme directrice marchandise groupe, poste auquel elle présidera la centrale d'achats du groupe à compter du 1er novembre. Elle rejoint à ce titre le comité exécutif.



Elle occupait précédemment les fonctions de directrice alimentaire et beauté de Monoprix. Romain Pobe, jusque-là directeur commercial et achats en Italie chez Metro, lui succède chez Monoprix et devient directeur de l'offre et de l'e-commerce alimentaire et beauté.



Hervé Daudin quittera ses fonctions le 31 octobre, après 22 années au service de Casino principalement dans les fonctions achats, logistique et supply. Il occupait le poste de directeur marchandise depuis 2009.





Valeurs associées CASINO GUICHARD 2,38 EUR Euronext Paris -3,72%