Casino : nouveau service en partenariat avec Amazon

(CercleFinance.com) - Amazon et Casino annoncent renforcer leur alliance pour 'continuer de faciliter la vie quotidienne des consommateurs français, en leur apportant un nouveau service de click and collect avec les enseignes Casino'. S'inscrivant dans la droite ligne du partenariat conclu en mars 2018, ce nouveau service sera déployé dès le mois de juillet à Annecy et à Clermont-Ferrand, ainsi que dans une dizaine de magasins des enseignes Casino d'ici la fin de l'été. Il permettra aux membres Amazon Prime de commander en ligne parmi une sélection de plus de 9000 références alimentaires et de venir récupérer leurs achats dans l'un des 180 points de click & collect Casino qui seront déployés d'ici l'été 2022 à travers toute la France.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +1.68%