Casino : nouveau plancher historique à 2,436E

(CercleFinance.com) - La résolution du problème d'endettement du groupe revient au premier plan et Casino dévisse de -21% pour inscrire un nouveau plancher historique à 2,436E.

Le plancher des 2,642E du 5 juillet est pulvérisé, il pourrait même devenir une résistance, tout comme 2,83E qui fut le pire niveau de clôture du 18 juillet.

Casino tentera peut-être ensuite de combler le 'gap' des 3,066E du 25 juillet.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -6.50%