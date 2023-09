Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : nouveau plancher historique à 1,95E, 1,70E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 16:25









(CercleFinance.com) - Rien n'arrête la glissade : Casino inscrit un nouveau plancher historique à 1,95E.

Le palier des 2E n'enraye pas la débâcle et le titre chute comme on pouvait le redouter en direction de 1,7E, la base de son canal baissier moyen terme avant la fin de la semaine ?





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -8.29%