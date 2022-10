Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: nouveau plancher annuel à 9,20E, les 8E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 12:09









(CercleFinance.com) - Casino est victime d'un nouveau sell-off de -4% vers 9,20E, le nouveau plancher annuel.

Suite à l'enfoncement du support inscrit vers 11E le 2 août dernier, la règle du report d'amplitude induisait un risque de glissade jusque vers 8E, plus de la moitié du chemin a déjà été accomplie.







Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -4.64%