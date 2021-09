Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : nouveau plancher annuel à 23,25E information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 09:53









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris rebondit mais pas Casino qui chute de -2,5%, enfonce le plancher des 23,5E et inscrit un nouveau plancher annuel à 23,25E. Le support des 23,5E peut encore être sauvé mais si tel n'était pas le cas, le titre s'en irait tester 22,5E (l'ex-zénith du 20/10/2020 puis ex-plancher du 30/07/202).

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -2.35%