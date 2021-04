CASINO noue un partenariat avec Uber Eats dans la livraison

(AOF) - Casino et Uber Eats ont signé un partenariat qui permettra aux Français de se faire livrer des produits en moins de 30 minutes. À partir du mois d'avril, ce service de livraison va ainsi être proposé depuis 50 magasins et sera ensuite déployé dans près de 500 magasins au total d'ici à l'automne 2021

Pour Casino, ce partenariat s'inscrit pleinement dans sa stratégie visant à développer le segment en croissance du e-commerce alimentaire et à proposer toujours plus de services de proximité à ses clients, notamment sur les formats porteurs (magasins urbains, premium et de proximité). Ce service répond particulièrement aux attentes des clients dans la situation actuelle mais également à une nouvelle façon de consommer. Il a ainsi vocation à s'inscrire dans la durée.

