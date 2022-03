Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: nomination d'un nouveau DAF chez Cnova information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 08:48









(CercleFinance.com) - Cnova, filiale de commerce en ligne du groupe de distribution alimentaire Casino, annonce la nomination de Maxime Dubarry comme directeur administratif et financier (DAF), succédant à Luc Péligry, qui quitte l'entreprise pour des raisons personnelles.



Depuis son arrivée chez Cnova en 2017, Maxime Dubarry a été successivement directeur comptable, puis DAF adjoint de Cdiscount. Il a également assuré temporairement les fonctions de DAF de Cnova entre avril et novembre 2021.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +2.79%