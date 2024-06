Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: négociations exclusives pour la cession de Codim information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 08:07









(CercleFinance.com) - Le groupe Casino annonce entrer en négociations exclusives avec les groupes Auchan Retail France et Rocca en vue de la cession de sa filiale Codim, qui exploite en Corse 4 hypermarchés, 9 supermarchés, 3 Cash & Carry et 2 drives. Ces activités représentaient un chiffre d'affaires hors taxes de 332 millions d'euros en 2023.



L'ensemble des activités, des salariés et des fonctions support seraient reprises et poursuivies sous enseigne Auchan.



Ce projet de cession sera soumis aux instances représentatives du personnel concernées et aux autorités de concurrence compétentes.





