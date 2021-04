Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : Naturalia obtient la certification B Corp Cercle Finance • 16/04/2021 à 17:42









(CercleFinance.com) - Le groupe Casino, société mère du groupe Monoprix, annonce que Naturalia devient le 1er distributeur alimentaire français à obtenir la certification internationale B Corp (Benefit Corporation). Cette certification 'atteste du niveau d'exigence de l'enseigne dans le domaine social et environnemental, de la qualité de sa gouvernance, ainsi que de son degré de transparence vis-à-vis de ses clients', assure Monoprix. Pour obtenir cette certification, le modèle d'affaires de l'enseigne a été évalué sur 300 critères, ayant trait à différentes thématiques: la gouvernance, le bien-être des collaborateurs, l'apport à la collectivité, l'engagement environnemental et, enfin, la création de valeur pour les clients.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +1.17%