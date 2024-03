Casino: Naouri défend son bilan dans une lettre aux salariés

( AFP / DAMIEN MEYER )

Jean-Charles Naouri, patron du groupe Casino qui doit passer mercredi sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, se dit dans un courrier aux salariés "fier d'avoir pu écrire cette histoire" tout en reconnaissant avoir dû "prendre des décisions éprouvantes".

Au terme d'une restructuration massive de sa dette, Casino, groupe plus que centenaire, est repris par un consortium emmené par Daniel Kretinsky, ce qui met fin au long règne de Jean-Charles Naouri, premier actionnaire du distributeur depuis 1992 et PDG depuis 2005.

Dans ce courrier daté de mardi que l'AFP s'est procuré, Jean-Charles Naouri se dit "fier", "avec chacun d'entre vous", "d'avoir pu écrire cette histoire qui ne ressemble à aucune autre".

Il indique "mesurer pleinement et profondément ce que cette histoire, ses succès et la force de nos enseignes emblématiques, doivent à l'engagement de chacune et chacun d'entre vous".

"Un certain nombre d'éléments et d'événements m'ont contraint à prendre des décisions éprouvantes et à mener la restructuration financière qui a abouti à adosser le groupe à un consortium emmené par monsieur Daniel Kretinsky", poursuit-il.

"J'ai totalement conscience que le contexte actuel est difficile pour la plupart d'entre vous", écrit également M. Naouri.

"Au moment de quitter les fonctions qui ont occupé chaque seconde de ma vie et de mon énergie pendant plus de trois décennies, je veux vous dire mon profond respect et mes indéfectibles remerciements pour tout ce que vous avez accompli", conclut-il.

Le groupe sur lequel Daniel Kretinsky met la main n'aura plus grand-chose à voir avec le distributeur d'origine stéphanoise, les magasins grands formats ayant quasiment tous été cédés. Resteront environ 1.300 magasins intégrés (338 Monoprix, 170 Naturalia, 323 Franprix et 493 magasins de proximité sous enseignes Spar, Vival, Le Petit Casino), pour près de 7.000 magasins exploités en franchise.