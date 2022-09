Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Casino: Moody's abaisse à négative la perspective de la note information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 12:11

(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé jeudi l'abaissement à 'négative' de la perspective de la note 'B3' que l'agence de notation accorde au groupe de distribution français Casino.



L'agence d'évaluation financière justifie sa décision par le déclin de la rentabilité du distributeur sur les six premiers mois de l'année, et plus particulièrement par le flux de trésorerie négatif dégagé par la branche française.



Dans un communiqué, Moody's évoque le risque que la rentabilité du groupe reste problématique au cours des 12-18 prochains mois, avec un flux de trésorerie toujours négatif dans l'Hexagone.



L'agence de notation s'inquiète par ailleurs des difficultés éprouvées par le groupe à mener à bien son programme de cessions d'actifs dans un environnement économique de plus plus complexe et de la prochaine arrivée à terme de plusieurs maturités de sa dette, dont une échéance de quelque 1,3 milliard d'euros prévue en 2024.