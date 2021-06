Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : Monoprix développe une offre de produis locaux Cercle Finance • 18/06/2021 à 12:17









(CercleFinance.com) - Monoprix s'engage en faveur des produits locaux en proposant des produits locaux (moins de 100 km) incarnant 'le meilleur des savoir-faire de nos régions'. Initialement lancée dans 12 magasins tests, cette démarche est désormais déployée dans l'ensemble des magasins, annonce l'enseigne. Le ' locavorisme ' (manger local) est un phénomène significatif dans les comportements de consommation : c'appétence pour des produits frais, locaux, régionaux et de saison s'est accrue durant les mois de crise sanitaire et constitue désormais l'un des principaux critères d'achat. Par ailleurs, le processus de référencement a été simplifié pour faciliter les démarches et permettre une montée en puissance rapide de cette offre, indique le groupe Casino.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -1.26%