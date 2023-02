Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : lourde rechute vers 9,40E information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 11:51









(CercleFinance.com) - Casino subit lourde rechute vers 9,40E et enfonce assez franchement le plancher des 9,65E du 28/12/2022.

Le titre s'expose à une poursuite de la glissade en direction du 'gap' des 8,70E du 28/10/2022.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -5.02%