(CercleFinance.com) - Casino subit une lourde de rechute de -6% sous les 17E, sur des rumeurs de chiffres décevants : le titre casse son support oblique court terme des 17,5E et efface tous ses gains depuis le 24 mai.

Le prochain support se situe au niveau des 16E, testé les 27 avril puis les 2 et 12 mai dernier.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -8.07%