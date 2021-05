Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : lourd pullback sous 29,6E Cercle Finance • 07/05/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - Casino subit un lourd pullback sous 29,6E, mais le titre a en fait plafonné durant 5 séances sous 29,4E, avant d'ouvrir ce 7 mai un 'gap' sous 28,99E. Tant que le support des 27,35E sera préservé, l'espoir d'aller chercher les 31,5E restera intact, sinon, le prochain support se situerait vers 25,4E, le plancher des 10 février et 2 mars dernier.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -2.64%