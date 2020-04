Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : livraison de deux millions de masques Cercle Finance • 21/04/2020 à 09:14









(CercleFinance.com) - Casino annonce que grâce à une opération solidaire menée par ses enseignes alimentaires pendant le week-end de Pâques, il livrera d'ici fin avril, deux millions de masques chirurgicaux aux personnels soignants en première ligne dans l'épidémie du Covid-19. Ainsi, 15% des recettes issues des ventes de fruits et légumes de ses enseignes alimentaires réalisées les 11 et 12 avril, vont être reversés aux hôpitaux et aux personnels de santé sous la forme de matériel médical. 'Cette action, en plus de soutenir le corps médical, a également permis de soutenir les agriculteurs et les producteurs français également très impactés par la crise actuelle', ajoute la chaine de distribution alimentaire.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -0.42%