Casino : les prévisions de ventes d'un analyste

(CercleFinance.com) - Casino publiera ses ventes du 4ème trimestre 2019, jeudi 16 janvier après la clôture. Oddo table sur un chiffre d'affaires consolidé de 9,7 MdE au 4ème trimestre 2019e, -2,5%e en déclaré intégrant un effet changes de -2,9%e. En France le CA est estimé par Oddo à 4,6 MdE au T4 2019, -6,9%e en déclaré intégrant un impact de -6,6% liés aux cessions de magasins et restructuration du parc (contre -5,3% au T3 2019). ' Nous espérons que le groupe fera le point dès la publication de ses ventes du T4 sur son objectif 2019 de BFR (+200 ME) et de FCF (500 ME) en France compte tenu du contexte particulier du T4 ' indique Oddo. ' L'option d'une vente globale du groupe Casino nous semble toujours la plus pertinente pour rembourser les dettes des holdings. Nous privilégions une offre de Carrefour à un prix raisonnable 48-52 E (ce qui pourrait être en cohérence avec la baisse du point mort de JC Naouri) ' rajoute le bureau d'analyses. Oddo confirme son opinion Neutre sur le titre Casino avec un objectif de cours de 44 E.

