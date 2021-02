CASINO : les confinements en soutien

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Casino a réalisé en 2020 un résultat opérationnel courant de 1,426 milliard d'euro, en hausse de 25,2% à taux de change constant. Le grand distributeur a recueilli les fruits de ses économies de coûts. Il a également bénéficié de la progression de son activité en France et au Brésil, son deuxième marché, liée aux restrictions sanitaires. Le chiffre d'affaires a en effet grimpé de 8% à magasins comparables pour atteindre 31,9 milliards d'euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.