Casino: les actionnaires et créanciers vont être convoqués

(CercleFinance.com) - Casino a annoncé jeudi la convocation d'une prochaine réunion destinée à permettre à ses actionnaires et à ses créanciers de voter sur les projets des plans de sauvegarde accélérée.



Les classes de parties affectées seront appelées à se prononcer soit de manière électronique entre le 21 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, avec une comptabilisation des votes le 11 janvier.



S'agissant des actionnaires, une réunion se tiendra en présentiel le 11 janvier.



Les investisseurs, actionnaires inclus, devront statuer, au niveau de chaque société du groupe, sur une résolution unique, à savoir l'approbation du plan de sauvegarde accélérée concernant chacune des entités.



Pour mémoire, le Tribunal de commerce de Paris a récemment prorogé les procédures de sauvegarde accélérée pour deux mois supplémentaires, c'est-à-dire du 25 décembre 2023 au 25 février 2024.



Par ailleurs, le consortium de repreneurs composé d'EP Global Commerce, Fimalac et Attestor, a revu son plan d'affaires afin de prendre en compte l'actualisation des prévisions 2023 du périmètre français.



Cette actualisation intègre également l'annonce de l'entrée en négociations exclusives avec Auchan Retail et Les Mousquetaires en vue de la cession de la majeure partie du parc des hypermarchés et supermarchés Casino.



Il ressort de ce nouveau plan un objectif d'Ebitda de 126 millions d'euros en 2024, contre 316 millions d'euros dans le précédent plan, ainsi qu'une prévision de 920 millions d'euros à horizon 2028, contre 949 millions précédemment.



Le titre Casino perdait 1% jeudi matin en Bourse de Paris suite à ces annonces, ce qui porte à près de 93% son repli cette année.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -5.70%