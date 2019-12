Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : le rebond sur 40E s'accélère, déborde les 43E Cercle Finance • 06/12/2019 à 17:29









(CercleFinance.com) - Casino bénéficie de 'l'effet Carrefour': le rebond sur 40E s'accélère, le titre déborde les 43E mais une forte résistance se dessine vers 46,85/46,9E (des 13 et 24/09). Un échec sous 45E pourrait compléter l'ébauche d'une figure de type tête/épaules sous 46,9/48,9E.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris +5.24%