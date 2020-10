Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : le CA trimestriel a progressé de 6,2% Cercle Finance • 29/10/2020 à 18:31









(CercleFinance.com) - Le groupe Casino a publié un CA de 7,4 milliards d'euros au 3e trimestre, soit une croissance organique de 6,2%, par rapport au 3e trimestre 2019. L'EBITDA du groupe atteint 599 millions d'euros ce trimestre, en progression de 12 millions malgré un effet de change défavorable. En France, le chiffre d'affaires recule de 2,6% en organique. Le trimestre est marqué par la forte progression (+46 millions d'euros) de l'EBITDA qui atteint 357 millions d'euros, une progression notamment portée par l'accélération des plans d'économies dans l'ensemble des enseignes (+30 millions d'euros) ' Sur le trimestre, la progression de l'EBITDA et le rattrapage de l'effet essence sur le BFR ont contribué à l'amélioration de la génération de cash de +130 millions d'euros par rapport à la même période l'an dernier ', indique le groupe.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -3.39%