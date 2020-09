Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : lancement d'une offre de mutuelle avec la Matmut Cercle Finance • 15/09/2020 à 16:34









(CercleFinance.com) - Cdiscount, filiale du groupe Casino, et la Mutuelle Ociane Matmut annoncent le renforcement de leur partenariat avec le lancement d'une offre de mutuelle santé dédiée aux clients Cdiscount. Celle-ci a été baptisée 'Elsie'. 'Après avoir proposé les prestations en complémentaire santé de la Mutuelle Ociane Matmut sur le site de Cdiscount en 2019, c'est une nouvelle offre inédite, modulaire et 100% digitalisée qui sera proposée à la clientèle du site Cdiscount, dès septembre, répondant ainsi aux nouvelles habitudes de consommation des français', commente Casino.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +0.45%