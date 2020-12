CASINO lance son émission obligataire et son offre de rachat d'obligations

(AOF) - Dans le cadre de l'opération de renforcement de sa structure financière annoncée le 9 décembre, Casino lance aujourd'hui une émission obligataire non sécurisée de maturité janvier 2026 (montant cible de 300 millions d'euros) et une offre de rachat portant sur les obligations non sécurisées de maturités 2021 à 2025 (montant maximum de 1,2 milliard d'euros).

AOF - EN SAVOIR PLUS