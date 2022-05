Casino lance le processus de cession de GreenYellow pour se désendetter

(AOF) - Casino bondit de près de 5% au SBF 120, à 18,95 euros par action, dominant ainsi l'indice dans un contexte de marché dégradé. Le distributeur français a répondu ce matin aux rumeurs apparues dans la presse la semaine passée en confirmant avoir lancé un processus de cession de GreenYellow en vue d'une potentielle opération d'ici la fin de l'année. "Aucune offre engageante n'a été reçue par Casino à ce jour, et aucune décision définitive n'a été prise sur ce projet", a toutefois précisé la société dans un communiqué.

Alors que d'autres rumeurs laissaient présager une potentielle introduction en bourse, Les Echos ont révélé vendredi que le distributeur français avait mandaté pas moins de cinq banques (Rothschild, Natixis, BNP Paribas, Crédit Agricole et HSBC) pour piloter la vente de sa filiale spécialisée dans les énergies renouvelables. Cette dernière intéresserait Engie, TotalEnergies, le portugais EDP, ainsi que les fonds d'investissement en infrastructures français Ardian, américains KKR et Blackstone, suédois EQT ou encore suisse Partners Group.

Casino espérerait retirer 1,5 milliard d'euros de l'opération, affirment Les Echos, un montant qui représente environ 15 fois l'EBITDA estimé de GreenYellow pour 2022. Le distributeur étant actionnaire de contrôle à hauteur de 72,3%, sa part s'élèverait ainsi à environ 1,1 milliard d'euros. "Ses co-actionnaires [Tikehau et bpifrance , ndlr] seraient également vendeurs", ajoute le quotidien, citant des sources anonymes proches du dossier.

La somme perçue permettrait ainsi à Casino de boucler en grande partie son plan de cession sur lequel il s'était engagé (1,2 milliard d'euros restant à réaliser), pour réduire son exposition financière. Mais "cela ne résout que partiellement le problème de Rallye [maison-mère de Casino, ndlr] dont la dette exigible en 2025 représente encore près de 2 milliards d'euros", prévient Invest Securities. L'analyste estime également que l'embellie du titre Casino paraît "un brin exagéré" et reste à transformer.

"La valeur reste difficile à défendre dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, quand bien même sa désensibilisation financière ne l'expose que modérément, ajoute Invest Securities. Surtout le groupe doit apporter la preuve de sa capacité à se désendetter par ses propres moyens, en France en particulier, ce qui exige une amélioration de ses résultats opérationnels qui n'est pas acquise".

"On a beau évoquer des effets de base, des décalages d'actes publi-promotionnels dans le secteur de la DPH… la tendance de fond reste négative, sans impact visible de l'inflation sur la top line. Ce qui correspond à une perte volumétrique ou de mix fait que nous ne sommes plus du tout convaincus que Casino, qui est tout juste parvenu à équilibrer des parts de marché, puisse clôturer le second semestre en croissance LFL positive en France conformément à nos attentes", conclut Invest Securities.

Points clés

- Groupe de distribution alimentaire créé en 1898 présent en France, Brésil, Colombie et Uruguay ;

- Distributeur pesant 30,5 Mds€ organisé en 3 branches : France Retail sous les enseignes Casino, Monoprix, Franprix et Naturalia, Latin Retail en Amérique latine sous enseignes Assaï, GPA et Extra au Brésil, Exito et Libertad en Colombie, Disco et Deveto en Uruguay et, enfin, les nouvelles activités –Green Yellow pour l’énergie solaire et CDiscount pour l’e-commerce ;

- Modèle d’affaires sur 5 piliers : un portefeuille de formats porteurs en France, l’offre de E-commerce alimentaire et non alimentaire de premier plan, le développement de nouveaux leviers de croissance, une participation significative dans les acteurs majeurs de la distribution d’Amérique latine, et le renforcement de la structure du groupe ;

- Capital verrouillé à 52,3 % par le holding Rallye (62 % des droits de vote), lui-même filiale de Euris, détenue par Jean-Charles Naouri, président directeur général du conseil d’administration de 13 membres ;

- Situation financière détendue par les cessions de Leader Price et de FLOABanl, avec 5,6 Mds€ de capitaux propres et 2,6 Mds€ de liquidités face à une dette nette de 5,9 Mds€.

Enjeux

- Plan stratégique de réduction de la part des hypermarchés réduite à 15 %, croissance de 50 % de l’offre de produits bio à 1,5 Md€, avancée de l’e-commerce et, pour les nouvelles activités, élargissement du parc photovoltaïque installé et montée des revenus tirés des data centers ;

- Stratégie d’innovation dynamique : gestion et monétisation des data au sein de RelevanC, offre de cloud avec ScaleMax, partenariats avec Google Cloud et Accenture dans la distribution, Gorillas dans le quick-commerce en France et Rappi en Colombie / déploiement de l’offre C Discount / digitalisation des plateformes logistiques et de livraison avec Amazon et Ocado ;

- Stratégie environnementale : capitalisant sur l’expertise photovoltaïque « Green Yellow » avec un pipeline de 4,5 GWp, renforcé par une levée de fonds en février, et par ses partenariats (Schneider Electric et Amazon web services), visant une réduction d’émissions de CO2 de 18 % en 2025 et de 38 % en 2030 (vs 2015) ;

- Simplification des actifs latino-américains via une détention directe de 41 % dans GPA et Assai ;

- Avancées dans les formats porteurs en France, le premium et la proximité avec les enseignes Monoprix, Naturalia et Franprix (484 M€ de revenus, soit 7,7 % du marché français) et la transformation en supermarché des hypermarchés Géant Casino.

Défis

- Spéculations récurrentes sur un rapprochement avec Alibaba, Amazon et sur les intentions du tchèque Kretinski, déjà détenteur de 4 % du capital ;

- Après un 1er trimestre en croissance, objectif 2022 d’une hausse de l’autofinancement libre, d’une rentabilité élevée et poursuite du plan de cession dont la réalisation totale est confirmée pour 2023.

L'explosion des "dark stores"

Huit acteurs se sont lancés sur le créneau de la livraison express. Les pionniers - le français Cajoo, le britannique Dija ou les allemands Flink et Gorillas – doivent désormais affronter le turc Getir et le russe Yango Deli. Ces acteurs rivalisent de rapidité pour ouvrir des « dark stores », surfaces de 300 à 400m 2 en rez-de-chaussée où sont préparées les commandes. Signe de la vitalité de cette activité, le turc Getir a levé en juin 2021 460 millions d’euros, ce qui valorise l’entreprise 6,3 milliards, soit presque la moitié de la valorisation de Carrefour… Les distributeurs traditionnels réagissent : Carrefour a pris une participation dans Cajoo et 900 de ses magasins proposent également la livraison de courses express (entre 20 et 40 minutes).