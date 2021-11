Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : la note de Moody's pas affectée par le refinancement information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - Casino s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Paris alors que l'agence de notation Moody's a annoncé que l'opération de refinancement de la dette lancée par le distributeur cette semaine n'affecterait pas ses notes de crédit. Casino a annoncé mardi un abondement de son prêt à terme ('Term Loan B') de maturité août 2025 pour un montant de 400 millions d'euros, ainsi qu'une offre de rachat sur des souches obligataires de maturité 2023 et 2024. Le groupe français justifie cette opération de refinancement par la nécessité d'allonger la maturité de sa dette et d'en abaisser le coût. Dans un communiqué, Moody's note que le schéma retenu ne se traduira pas par une augmentation de l'endettement du détaillant, mais qu'elle lui permettra au contraire d'alléger d'environ trois millions d'euros par an la charge de ses intérêts. L'agence maintient en conséquence sa note 'B3', ainsi que sa perspective 'stable', sur la dette obligataire du groupe. L'action Casino affichait un gain de 1,1% vendredi matin suite à cette décision, alors que le marché parisien progressait de moins de 0,4% dans son ensemble.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +0.10%