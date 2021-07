Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : la maturité du crédit syndiqué étendue de trois ans Cercle Finance • 19/07/2021 à 09:10









(CercleFinance.com) - Casino a annoncé lundi avoir amélioré les conditions financières de son principal crédit syndiqué, dont l'échéance initiale était prévue en 2023. Le distributeur explique avoir signé un avenant avec l'ensemble des banques de son pool bancaire prévoyant l'extension de la maturité du crédit à 2026, pour un montant de 1,8 milliard d'euros. En outre, le groupe a négocié le renouvellement du crédit syndiqué Monoprix qui devait arriver à échéance ce mois-ci en obtenant un nouveau crédit d'un montant de 105 millions d'euros pouvant être porté à 130 millions d'euros et arrivant désormais à maturité en janvier 2026. Le montant de ses lignes de crédit disponibles à tout moment s'établit dorénavant à 2,2 milliards d'euros, avec une maturité moyenne de 4,6 ans, contre 2,2 ans avant l'opération. L'action Casino a ouvert en baisse de 0,6% lundi matin à la Bourse de Paris.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -0.37%