Casino: la France pèse sur la croissance

Concernant ses prévisions 2021, le distributeur affirme que ses objectifs sur le périmètre France, y compris Cnova, ne sont plus d'actualité à cause de la communication de la maison-mère de Cdiscount du 8 octobre dernier.

En Amérique latine, en revanche, la croissance reste toujours très forte (+11,5% dont +9,8% en organique et +3,9% en comparable), soutenue par la filiale brésilienne Assaí, qui connait des ventes en hausse de 18%.

La situation a toutefois tendance à se normaliser, avec une reprise progressive des enseigne de distribution. "Cette amélioration se confirme sur les 4 premières semaines d'octobre, avec un chiffre d'affaires à -2,6% en comparable (-1,4% hors hypermarchés) et un retour à la croissance sur les formats de proximité dont Franprix", affirme Casino.

(AOF) - Casino a réalisé un chiffre d'affaires de 7,734 milliards d'euros au cours du troisième trimestre 2021, en hausse de 4,1%, dont +2,2% en organique. Sur le marché français (52% de l'activité), le distributeur a connu un repli organique de 4,1%, malgré une croissance de 8,3% de sa filiale de vente en ligne Cdiscount. Casino explique cette mauvaise performance dans l'Hexagone par un marché alimentaire en recul en raison de la réouverture de la restauration hors domicile, l'effet du passe sanitaire sur les hypermarchés et une région parisienne toujours affectée par la baisse du tourisme.

