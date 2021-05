CASINO: l'activité trimestrielle recule sous un effet de base "exceptionnellement élevé"

(AOF) - Casino a réalsé au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 7,15 milliards d'euros. En données publiées, cela représente une chute de 13,8%, mais en organique, l'activité affiche une croissance de 1,4% et est restée quasi-stable (+0,1%) à périmètre comparable. L'enseigne de grande distribution a subi les effets négatifs des variations de change (-11,4%), de l'effet périmètre (-2,3%), de l'effet essence (-0,5%) ainsi que de l'effet calendaire (-1,1%). L'effet de base était également "exceptionnellement élevé" lors du premier confinement.

Le groupe précise également que le chiffre d'affaires est resté quasi-stable sur deux ans, avec une progression sur les enseignes de proximité et une forte croissance de l'e-commerce (+97% sur deux, et +38% sur un an).

Sur le digital, la marque phare de Casino, Cdiscount, a réalisé un chiffre d'affaires de 483 millions d'euros, en hausse de 7,6%, avec des revenus marketplace en progression de 43%.

L'EBITDA progresse quant à lui de 19% à 204 millions d'euros, et un EBITDA après loyer de 40 millions d'euros, en hausse de 372%.

Concernant GreenYellow, le spécialiste des énergies vertes, le pipeline a atteint 720 MWc dont 200 MWc en cours de construction (contre 565 MWc fin 2020), avec un pipeline d'opportunités complémentaires de plus de 2,5 GWc.

La dette nette du groupe s'est réduite de 1,033 milliard d'euros sur un an.

AOF - EN SAVOIR PLUS