Casino : l'activité banque change de nom et devient Floa

(CercleFinance.com) - Banque Casino change de nom et devient désormais Floa, a annoncé le groupe ce mardi. Avec 3 millions de clients et une croissance annuelle de plus de 20%, Banque Casino vise maintenant la place de leader européen du paiement fractionné et son changement d'identité fait partie de sa stratégie. Floa s'est fixé l'objectif de franchir le cap des 5 millions de clients en 2025 et d'étendre sa présence à un total de 10 pays. L'activité va être divisée en deux marques : Floa Bank pour le BtoC et Floa Play pour le BtoB. 'Nos solutions sont innovantes mais surtout simples : elles sont conçues pour être facilement intégrées chez les (e-)commerçants et pour répondre aux nouveaux usages et besoins des consommateurs de façon intuitive', assure Marc Lanvin, directeur général adjoint Floa.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +0.84%