Casino, Kering, Planisware, Pullup... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Assystem

Assystem a signé le 12 décembre 2024 un mandat de rachat d'actions avec un prestataire de service d'investissement. Selon les termes de ce mandat, valable du 13 décembre 2024 au 17 septembre 2025 au plus tard, le prestataire pourra acquérir pour le compte du groupe de services d'ingénierie une certaine quantité d'actions, dans la limite d'un montant total de 20 millions d'euros.

Casino

Casino vit ses dernières séances au sein de l'indice SBF 120 qu'il quittera à compter du 23 décembre, a fait savoir Euronext, dans un communiqué. Le distributeur en difficulté est désormais recentré autour d'enseignes de proximité comme Monoprix et Franprix. Sa capitalisation boursière s'élève à 445 millions d'euros. Outre Casino, deux autres sociétés quittent le même indice : Euroapi et Eutelsat . Elles seront remplacées par Medincell , Planisware et Robertet. Aucun changement n'est à noter au sein de l'indice CAC 40, précise Euronext.

Egide

Egide et Lynred, spécialiste des détecteurs infrarouges de haute qualité pour les marchés de l'aérospatial, de la défense, et de multiples applications industrielles, ont annoncé la signature d'un nouveau contrat cadre pluriannuel. Les deux groupes réaffirment " leur volonté commune de développer des solutions technologiques toujours plus innovantes, conjuguant leurs expertises respectives dans un esprit de partenariat industriel ".

Kering

Kering annonce la nomination de Louise Trotter en tant que nouvelle directrice de la création de Bottega Veneta à compter de fin janvier 2025. L'actuelle directrice de la création de Carven "est reconnue pour sa capacité à puiser son inspiration dans la vie réelle et pour son approche méticuleuse de l'artisanat", souligne un communiqué du groupe de luxe. Dans ses nouvelles fonctions, Louise Trotter succédera à Matthieu Blazy.

Paref

Paref, propriétaire de 6 étages dans la partie haute de la tour Franklin, sur le parvis de La Défense, annonce la signature d'un renouvellement de bail avec une extension significative. "La filiale d'un groupe bancaire français majeur" a choisi de renforcer et consolider son implantation au sein de la tour et porte, dans le cadre d'un accord avec Paref, ses espaces de travail à plus de 4 000 mètres carrés en prenant un plateau complémentaire de 2 000 mètres carrés situé au 20ème étage de la tour. Cette extension, faisant l'objet d'une rénovation complète, sera livrée courant décembre.

Pullup Entertainment

Pullup Entertainment a enregistré au premier semestre, clos fin septembre, un résultat net, part du groupe, de 22,1 millions d'euros contre une perte de 11,5 millions d'euros, un an plus tôt. Bénéficiant d'un bond de l'activité, l'Ebitda de l'éditeur de jeux vidéo est passé en un an de -1,5 million d'euros à 48,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 21%. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 234,3 millions d'euros, en croissance de 176%.

Sanofi

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation de " médicament innovant " au tolebrutinib pour le traitement de la sclérose en plaques secondairement progressive (SEP-SP) sans poussées de l'adulte, a annoncé Sanofi. Cette désignation est motivée par les résultats positifs de l'étude de phase III Hercules ayant démontré que le tolebrutinib allonge de 31% le délai avant progression confirmée du handicap, comparativement au placebo.

Soitec

Soitec, spécialiste de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs, annonce la poursuite de sa collaboration en matière de recherche avec le Microsystems Technology Laboratories (MTL) du Massachusetts Institute of Technology (MIT), renforçant ainsi sa présence dans le secteur des semi-conducteurs en Amérique du Nord. Cet accord couvre la recherche sur des matériaux semi-conducteurs innovants pour diverses applications - notamment les communications mobiles, les dispositifs de puissance, les capteurs et l'informatique quantique.

Spie

Spie annonce le succès de son programme d'actionnariat salarié "Share for you 2024 "et son intention de mettre en œuvre un programme de rachat d'actions anti-dilutif. La participation des collaborateurs a progressé de manière significative : plus de 21 000 salariés ont souscrit à l'offre proposée, soit une hausse de 25% par rapport à l'année précédente. Plus de 5 000 collaborateurs ont investi pour la première fois, comprenant des salariés issus des entreprises récemment acquises.

Teleperformance

Le conseil d'administration de Teleperformance annonce avoir procédé à l'annulation de 864 458 actions auto-détenues, représentant 1,42 % du capital social. À la suite de cette annulation, le groupe détient directement 686 067 de ses propres actions, soit 1,1 % de son capital social. Le capital social s'élève désormais à 149 685 912,50 euros divisé en 59 874 365 actions auxquelles sont attachés 61 361 910 droits de vote bruts.