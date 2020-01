CASINO: K?etínský monte au capital dans un contexte de restructuration financière

(AOF) - Casino (+0,16% à 37,04 euros) a annoncé la montée au capital de Vesa Equity Investment à hauteur de 5,64%. Vesa Equity Investment est un véhicule d'investissement détenu par le milliardaire tchèque Daniel K?etínský et l'entrepreneur slovaque Patrik Tká?, deux investisseurs bien connus dans le secteur de la distribution en Europe. Ils détiennent en effet des participations dans Metro (29,99%), ainsi que dans Mall Group (40%), un acteur majeur d'e-commerce en Europe centrale et orientale. En septembre dernier, ils avaient déjà racheté 5 020 139 actions Casino, soit 4,63% du capital du groupe.

Daniel K?etínský est actionnaire de contrôle, Président-Directeur Général d'EPH, groupe international actif dans l'énergie et les infrastructures basé en République tchèque.

En septembre, juste après l'entrée au capital de Casino de K?etínský, Société Générale avait réitéré sa recommandation sur le titre à Conserver, la banque estimant que l'arrivée de l'homme d'affaire, actionnaire de référence à long terme, devrait rassurer les autres parties prenantes (banquiers, obligataires, fournisseurs, etc.) de la bonne qualité des actifs du groupe.

Rappelons que Casino est engagé depuis plusieurs mois dans un vaste plan visant à renforcer sa liquidité et sa structure financière. Dans cette optique, le groupe avait entamé en octobre une levée de financement pour 1,8 milliard d'euros via un prêt à terme (Term Loan B) pour un milliard et une dette obligataire high yield sécurisée de 800 millions, à échéance janvier 2024.

A cela s'est ajoutée une extension de 2 milliards d'euros des lignes de crédit confirmées en France en une nouvelle ligne de crédit confirmée (RC), à échéance octobre 2023, permettant à Casino de disposer de 2,3 milliards de lignes de crédit confirmées non tirées en France. La maturité moyenne de ces lignes est désormais de 3,6 ans contre 1,6 an avant l'opération.

L'objectif de Casino est de maintenir durablement sa dette à un niveau inférieur à 1,5 milliard d'euros à partir de fin 2020. Un objectif qu'il veut atteindre notamment en cédant une partie de ses actifs dont Leader Price, pour lequel le distributeur serait entré en négociations exclusives avec Aldi portant sur un montant de 750 millions d'euros.