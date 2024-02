Casino, Interparfums, Worldline... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Adocia

Adocia affiche une position de trésorerie de 13 millions d'euros au 31 décembre 2023, comparée à 17,4 millions d'euros au 31 décembre 2022, avec une consommation de trésorerie de 3,8 millions d'euros sur le quatrième trimestre, inférieure à celle de l'an dernier (23 millions d'euros), à périmètre comparable. Cette société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l'obésité estime pouvoir financer ses activités jusqu'à fin août 2024.

Altarea

Altarea annonce une "excellente performance de la foncière Commerce" avec un chiffre d'affaires des commerçants en hausse de 7,0%, une fréquentation en hausse de 3% des loyers nets à 204,8 millions d'euros (+6,0% à périmètre constant) et un taux d'occupation de 97,3%. Ces résultats interviennent dans un contexte de "forte réduction des engagements en logement, avec une "réduction drastique" de 59% des acquisitions foncières. L'objectif est un FFO (résultat net) 2024 en augmentation, avec à l'horizon de 4 ans le dépassement du point haut du cycle précédent.

Casino

Sur l'année 2023, Casino a indique que son Ebitda s'établit à 765 millions d'euros (soit un repli de 21,8% dont un effet périmètre de -7,4%), reflétant une marge de 8,5%. Le résultat opérationnel courant s'établit à 124 millions d'euros, soit un recul de 60,6%, reflétant une marge de 1,4%. Le groupe affiche une perte nette ressortant à 5,66 milliards d'euros contre une perte de 316 millions d'euros en 2022. En outre, son chiffre d'affaires consolidé atteint les 9 milliards d'euros, en recul de 3,7% en données comparables et de 3,2% en organique.

Coface

Le résultat opérationnel de Coface en 2023 s'élève à 362,9 millions d'euros en 2023, en hausse de 1,6% à périmètre et changes courants. Son résultat net (part du groupe) s'élève à 240,5 millions d'euros, stable par rapport à 2022. Sur l'année, l'assureur-crédit a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,86 milliard d'euros, en hausse de 6% à taux de change et périmètres constants par rapport à 2022. Le chiffre d'affaires de l'activité assurance a progressé de 5,4% à périmètre et changes constants à 1,55 milliard d'euros.

Hopium

Hopium annonce la nomination de Stéphane Rabatel au poste de président-directeur général en remplacement de Sylvain Laurent. Cette évolution de la gouvernance "s'inscrit dans le cadre de l'exécution du pivot stratégique initié par le groupe sous la présidence de Sylvain Laurent afin de développer un système de pile à combustible hydrogène dédié en priorité au secteur de la mobilité lourde". Diplômé de l'Ensta, le nouveau PDG a notamment été directeur général de la société Inocel qui porte un projet de pile à combustible hydrogène de forte puissance.

Interparfums

"La forte hausse des volumes de ventes ainsi que des investissements toujours soutenus en matière de marketing et publicité, pour un montant de 177 millions d'euros, soit 22% des ventes, conjugués à la maitrise récurrente des coûts fixes, ont contribué à une forte progression du résultat opérationnel courant qui dépasse 160 millions d'euros en 2023, en hausse de 16 % par rapport à 2022", explique ce matin Interparfums à l'occasion de la présentation de ses résultats sur l'année 2023. La marge opérationnelle courante atteint ainsi les 20% sur un exercice.

Lagardère

Lagardère a dévoilé un résultat opérationnel record en 2023. Le groupe d'édition et de distribution a enregistré un résultat net ajusté, part du groupe, de 252 millions d'euros, contre 265 millions d'euros en 2022. Le Résop, qui correspond au résultat opérationnel courant ajusté des sociétés intégrées, a progressé de 18,7% à 520 millions d'euros. Dans le détail, le Résop de Lagardère Publishing a atteint 301 millions d'euros contre 302 millions d'euros en 2022 et celui de Lagardère Travel Retail s'est élevé à 245 millions d'euros contre 136 millions d'euros en 2022.

LVMH

En marge de la présentation de ses résultats 2023, Lagardère a annoncé avoir reçu une offre d'achat concernant le titre Paris Match émanant du groupe LVMH. Dans sa séance du 27 février 2024, le conseil d'administration a décidé d'entamer des discussions exclusives avec le géant du luxe. "Les instances représentatives du personnel seraient consultées sur ce projet de cession en temps opportun", précise le groupe d'édition et de distribution.

Myhotelmatch

Nous avons réalisé un chiffre d'affaires 2023 de 12 millions d'euros avec un résultat opérationnel attendu de 700 000 euros", déclare Yves Abitbol, CEO de Myhotelmatch, plateforme de voyages de luxe basée sur le matching, "L'année 2023 a été une année charnière pour l'application qui a vu son développement s'accélérer" jusqu'à sa sortie en décembre 2023, affirme la société. "Plus d'un million d'euros a été investi permettant la constitution d'une équipe en interne et le développement de l'application" et la direction "espère récupérer 40% de crédit impôt recherche (CIR)".

Toosla

Avec un chiffre d'affaires de 10,5 millions d'euros à fin décembre, en croissance de 35% sur un an, Toosla dépasse l'objectif fixé par la direction générale en septembre dernier (10,0 millions d'euros). Cet acteur digital de la location de voiture de courte durée confirme sa trajectoire pour atteindre son objectif d'Ebitda ajusté à plus de 7% au second semestre 2023 contre 0,3% au 1er semestre 2023. Au cours du second semestre, Toosla s'est attaché à améliorer le revenu par véhicule, et ce ratio a progressé de 5% durant cette moitié de l'exercice contre un repli de 8% au 1er semestre.

Worldline

Le chiffre d'affaires de Worldline pour l'exercice 2023 a atteint 4,61 milliards d'euros, soit une croissance organique de +6%. L'EBE ajusté du groupe a atteint 1,11 milliards d'euros sur cet exercice, stable en valeur absolue par rapport à l'exercice 2022 et représentant 24,1% du chiffre d'affaires. En revanche, Worldline affiche une perte nette des opérations poursuivies à 817 millions d'euros contre un bénéfice de 211 millions d'euros en 2022. Le flux de trésorerie disponible des opérations poursuivies est de 355 millions d'euros, représentant un taux de conversion de l'EBE ajusté de 32%.