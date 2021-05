Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : installation d'ombrières solaires à Magny-Cours Cercle Finance • 27/05/2021 à 10:59









(CercleFinance.com) - Casino annonce que sa filiale Green Yellow, acteur engagé depuis 14 ans dans le développement photovoltaïque et l'efficacité énergétique, a installé 28 000 m2 d'ombrières photovoltaïques sur trois parkings du circuit de Nevers Magny-Cours, dans la Nièvre. D'une puissance totale de 4,78 Mwc, cette installation permettra une production annuelle d'environ 5 250 MWh, soit la consommation moyenne annuelle de 1 650 foyers en France (hors chauffage). Le circuit ayant une consommation annuelle de 1 935 MWh, verra sa balance énergétique couverte à +272 %. La concrétisation de ce projet permettra ainsi d'éviter l'émission de près de 300 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 1 420 arbres plantés.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +0.54%