Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: incursion sous le palier des 7E information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 11:03









(CercleFinance.com) - Essuyant l'une des plus fortes baisses du SBF120, Casino aligne une cinquième séance baissière de suite et fait une incursion sous le palier de soutien des 7E.

Le titre se rapproche ainsi du support oblique court terme qui gravite vers 6,7E, une zone qui a en fait été très peu 'travaillée' et constitue donc un support fragile.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -4.90%