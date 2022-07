Casino : hausse du chiffre d'affaires et accroissement de la perte nette

(AOF) - Casino a enregistré une augmentation de 9,8 % de son chiffre d'affaires, à 15,9 milliards d'euros, au titre du premier semestre 2022. En dépit de cette hausse, le distributeur français a accru sa perte nette de 24,5%, à 259 millions d'euros (part du groupe) contre 208 millions l'année précédente. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 380 millions d'euros, en baisse de 13,7% à taux de change constants. L’EBITDA s’établit à 1,069 milliard d'euros, soit un repli de 2,2% après impact du change et de 7,8% à taux de change constant.

En France, le groupe a renoué avec la croissance au cours du trimestre écoulé, avec des ventes en progression de 3,4% en données comparables, à 3,58 milliards d'euros. En Amérique latine, les ventes ont bondi de 16,7% en données comparables et de 31,6% en données publiées, à 4,47 milliards d'euros. Elles ont notamment bénéficié de l'appréciation du real brésilien face à l'euro.

"Dans un contexte inflationniste, la priorité du groupe Casino reste la croissance et le maintien d'un bon niveau de rentabilité assurant la progression de la génération de cash-flow", souligne un communiqué de presse.

La dette financière nette du groupe s'établit à 7,5 milliards d'euros, dont 5,1 milliards d'euros en France et 2,4 milliards d'euros en Amérique latine,

Pour le second semestre, le groupe entend maintenir sa dynamique de croissance en poursuivant son plan d'expansion de 800 ouvertures sur les formats de proximité (Monop', Franprix, Spar...) principalement sous la forme de franchises.

Coté perspectives financières 2022, Casino vise le maintien en 2022 d'un niveau de rentabilité élevé et l'amélioration de la génération de cash-flow et la poursuit du plan de cession de 4,5 milliards d'euros en France dont la réalisation complète est attendue d'ici fin 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe de distribution alimentaire créé en 1898 présent en France, Brésil, Colombie et Uruguay ;

- Distributeur pesant 30,5 Mds€ organisé en 3 branches : France Retail sous les enseignes Casino, Monoprix, Franprix et Naturalia, Latin Retail en Amérique latine sous enseignes Assaï, GPA et Extra au Brésil, Exito et Libertad en Colombie, Disco et Deveto en Uruguay et, enfin, les nouvelles activités –Green Yellow pour l’énergie solaire et CDiscount pour l’e-commerce ;

- Modèle d’affaires sur 5 piliers : un portefeuille de formats porteurs en France, l’offre de E-commerce alimentaire et non alimentaire de premier plan, le développement de nouveaux leviers de croissance, une participation significative dans les acteurs majeurs de la distribution d’Amérique latine, et le renforcement de la structure du groupe ;

- Capital verrouillé à 52,3 % par le holding Rallye (62 % des droits de vote), lui-même filiale de Euris, détenue par Jean-Charles Naouri, président directeur général du conseil d’administration de 13 membres ;

- Situation financière détendue par les cessions de Leader Price et de FLOABanl, avec 5,6 Mds€ de capitaux propres et 2,6 Mds€ de liquidités face à une dette nette de 5,9 Mds€.

Enjeux

- Plan stratégique de réduction de la part des hypermarchés réduite à 15 %, croissance de 50 % de l’offre de produits bio à 1,5 Md€, avancée de l’e-commerce et, pour les nouvelles activités, élargissement du parc photovoltaïque installé et montée des revenus tirés des data centers ;

- Stratégie d’innovation dynamique : gestion et monétisation des data au sein de RelevanC, offre de cloud avec ScaleMax, partenariats avec Google Cloud et Accenture dans la distribution, Gorillas dans le quick-commerce en France et Rappi en Colombie / déploiement de l’offre C Discount / digitalisation des plateformes logistiques et de livraison avec Amazon et Ocado ;

- Stratégie environnementale : capitalisant sur l’expertise photovoltaïque « Green Yellow » avec un pipeline de 4,5 GWp, renforcé par une levée de fonds en février, et par ses partenariats (Schneider Electric et Amazon web services), visant une réduction d’émissions de CO2 de 18 % en 2025 et de 38 % en 2030 (vs 2015) ;

- Simplification des actifs latino-américains via une détention directe de 41 % dans GPA et Assai ;

- Avancées dans les formats porteurs en France, le premium et la proximité avec les enseignes Monoprix, Naturalia et Franprix (484 M€ de revenus, soit 7,7 % du marché français) et la transformation en supermarché des hypermarchés Géant Casino.

Défis

- Spéculations récurrentes sur un rapprochement avec Alibaba, Amazon et sur les intentions du tchèque Kretinski, déjà détenteur de 4 % du capital ;

- Après un 1er trimestre en croissance, objectif 2022 d’une hausse de l’autofinancement libre, d’une rentabilité élevée et poursuite du plan de cession dont la réalisation totale est confirmée pour 2023.

Transformation urbaine pour valoriser le patrimoine immobilier

Plusieurs initiatives ont vocation à densifier le foncier autour des hypermarchés ou/et à jouer la mixité des usages (commerce, bureau, logement et même logistique urbaine). Nhood, la société lancée par la famille Mulliez, a pour mission de transformer en quartiers mixtes des sites appartenant aux foncières d'Auchan, Ceetrus et Nodi, et des actifs immobiliers d'autres sociétés du groupe. Elle va accélérer dans ce métier de la régénération urbaine. La famille Mulliez avait prévu d'investir 1,8 milliard d'euros entre 2022 et 2026 dans ses projets immobiliers. Cet objectif devrait être bientôt revu à la hausse. Carrefour s'est quant à lui allié, début 2021, au promoteur Altarea pour transformer des zones commerciales en quartiers mixtes.