Casino : hausse du CA 2019 de +4,2% en organique

(CercleFinance.com) - Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires du groupe Casino s'inscrit à 34,65 milliards d'euros sur l'année 2019, en croissance de +4,2% en organique (+2,2% en comparable). Sur le seul 4e trimestre 2019, le chiffre d'affaires est de 9,23 milliards d'euros, en croissance de +3,6% en organique et de +1,6% en comparable. 'En France, le principal nouveau fait marquant du 4ème trimestre 2019 et du début de l'année 2020 est l'accroissement du trafic clients grâce au déploiement rapide des magasins autonomes dans les enseignes du Groupe. (...) En offrant ainsi un service unique à ses clients, le Groupe poursuit sa stratégie de différenciation et l'adaptation de son business model', commente le groupe.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -0.62%