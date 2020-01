CASINO : hausse de 4,2 % du chiffre d'affaires en 2019

(AOF) - Casino a publié un chiffre d'affaires de 34,6 milliards d'euros pour l'année 2019, soit une croissance de 4,2 % en organique et de 2,2 % à périmètre comparable. Au quatrième trimestre, il était de 9,2 milliards, en croissance de 1,6 % en comparable. La France reste stable, alors que l'Amérique Latine croît de 9,2 %. Toutefois, au dernier trimestre 2019 et début 2020, le distributeur se réjouit de l'accroissement du trafic clients grâce au déploiement de ses magasins autonomes. Le bio et le e-commerce alimentaire se portent bien également, en hausse de 5,9 % et 9,6 % respectivement.

La croissance du résultat opérationnel courant sur le périmètre France Retail hors immobilier est estimée à 5 %. Sur cette base, la marge opérationnelle de distribution s'établirait à 3,1 %, en progression de 20 points de base par rapport à 2018.

En raison du processus de cession en cours, Leader Price est classé en activité abandonnée et ne figure plus dans le chiffre d'affaires consolidé du groupe en 2019, et l'année 2018 a été retraitée en conséquence.